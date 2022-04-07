Як сказав мер Анатолій Федорук в інтерв'ю, і до, і під час окупації він був разом з громадою.

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Ба більше, Федорук на власні очі бачив 3 жахливі епізоди вбивства українців росіянами на одній локації.

Я був у приватному будинку, поряд із яким відбувалися розстріли. Це вулиця Леха Качинського, де розташоване підприємство "Південтеплоенергомонтаж", там якраз був блокпост російських окупантів, і вони 3 автомобілі з певним часовим інтервалом розстріляли,

– розповів мер Бучі.

Він пригадав, що в одному автомобілі було 4 людини – чоловік, вагітна жінка та діти, троє з них були розстріляні. Тіло жінки її чоловік поховав у тому окопі, яке російські окупанти викопали для свого укриття.

"Замість хреста він встановив номерний знак автомобіля, яким вони їхали, а тіла дітей були відвезені до церкви і поховані. Чи вижила та людина і яка її доля, я не знаю", – сказав Федорук.

Додамо, що після звільнення Бучі від окупантів весь світ був шокований звірськими вбивствами мирного населення. Тепер же стало відомо про щонайменше 3 місця масових поховань у місті.

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