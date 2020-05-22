Мэр Черкасс утверждает, что ему не выдвинули ни одного подозрения

Против мэра Черкасс Анатолия Бондаренко открыли 19 уголовных производств. Сам мэр заявил, что ему еще не выдвинули ни одного подозрения.

Об этом Анатолий Бондаренко рассказал в эфире 24 канала. Он добавил, что у него нет никакой информации о возможных подозрениях.

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"Наверное, человек, который сказал о 19 уголовных делах, перепутал с COVID-19. Мне неизвестно об этих уголовных делах. Никакие подозрения не предъявлены. Возможно, их кто-нибудь нарушал, но следственных действий никто не проводит со мной сейчас", – подчеркнул Бондаренко.

К слову, недавно Анатолий Бондаренко написал на странице в фейсбуке, что уголовные дела против него открывали из-за политической деятельности.

Подробнее смотрите в видео разговора 24 канала с мэром Черкасс:

Что известно о скандале в Черкассах

► Мэр города разрешил досрочно смягчить карантин с 1 мая. А именно – восстановить работу части непродовольственных магазинов, мастерских, парикмахерских, рынков, парков и даже летних площадок ресторанов.

► В то же время в целом по Украине карантин позволили ослабить только с 12 мая.

► Полиция возбудила уголовное дело, а Владимир Зеленский и Арсен Аваков пригрозили мэру Черкасс юридическими последствиями.

► Глава Минздрава Максим Степанов приехал в областной центр. Он заявил, что категорически не поддерживает соответствующее решение местной власти.

► Интересно также, что Анатолий Бондаренко был одним из первых мэров, которые настойчиво просили власть о жестком карантине.