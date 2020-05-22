Мер Черкас стверджує, що йому не висунули жодної підозри

Проти міського голови Черкас Анатолія Бондаренка відкрили 19 кримінальних проваджень. Сам мер заявив, що йому ще не висунули жодної підозри.

Про це Анатолій Бондаренко розповів в ефірі 24 каналу. Він додав, що в нього немає ніякої інформації щодо можливих підозр.

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"Напевно, людина, яка сказала про 19 кримінальних справ переплутала з COVID-19. Мені невідомо про ці кримінальні справи. Жодної підозри не висунуто. Можливо, їх хтось колись порушував, але слідчих дій ніхто не проводить зі мною зараз ", – наголосив Бондаренко.

До слова, нещодавно Анатолій Бондаренко написав на сторінці у фейсбуці, що кримінальні справи проти нього відкривали через політичну діяльність.

Детальніше дивіться у відео розмови 24 каналу з мером Черкас:

Що відомо про скандал у Черкасах

► Мер міста дозволив достроково пом'якшити карантин з 1 травня. А саме – відновити роботу частини непродовольчих магазинів, майстерень, перукарень, ринків, парків та навіть літніх майданчиків ресторанів.

► Водночас загалом по Україні карантин дозволили послабити лише з 12 травня.

► Поліція відкрила кримінальну справу, а Володимир Зеленський та Арсен Аваков пригрозили міському голові Черкас юридичними наслідками.

► Голова МОЗ Максим Степанов приїхав до обласного центру. Він заявив, що категорично не підтримує відповідне рішення місцевої влади.

► Цікаво також, що Анатолій Бондаренко був одним із перших мерів, які наполегливо просили владу про жорсткі карантинні обмеження.