Мэр Чернигова Атрошенко вместе с черниговцами помогают ВСУ держать оборону

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко обратился к гражданам, имеющим оружие, получить задачи по защите города. Город мы никому не сдадим, сказал он в своем видеообращении.

"Мужчины с оружием, способные охранять своим оружием наш город, пожалуйста, подтягивайтесь на место дислокации Верени-2 для получения задач. Сегодня все, что можно, мы делаем для организации обороны города. И город мы никому не сдадим. Нам рассказывают об истории – мы покажем историю. Если кто-то заблудится и будет искать выход на Россию – мы подскажем, где он», – заявил Атрошенко.

Всех гражданских черниговцев Атрошенко призвал находиться в укрытиях.

Уважаемые черниговцы, прошу всех сохранять спокойствие. Гражданские жители, прошу находиться в укрытиях. Желательно всем находится в укрытиях. Добра и здоровья! Слава Украине!,

– сказал мэр Чернигова.