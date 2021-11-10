Политик Атрошенко привел пример неэффективности организации операции НАТО относительно гражданской войны в Югославии. Речь идет о периоде в 1990-х годах.

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Сегодня мы говорим о НАТО: что нам нужно вступить в НАТО. Да фигня это все! Это абсолютно неэффективная, как уже неоднократно удостоверялось, какая-то там... условно говоря... клуб,

– подчеркнул Атрошенко.

Кроме того, мэр Чернигова намекнул: авиаудары по городам в центре Европы со стороны такого военного Альянса свидетельствуют, что организация не будет защищать интересы других независимых государств.

Впоследствии Атрошенко отметил, что в НАТО не вмешались во время оккупации Крыма и начала войны на Донбассе.

Заявление посла Мельника

Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что на протяжении последних лет Украина выполнила более 200 контрольных показателей стандартов для вступления в Евросоюз.

Мельник убежден: Украина может стать членом НАТО и Евросоюза.

Кроме того, Украина может осуществить это до 2030 года.

В то же время Кремль выступает против евроатлантических перспектив Украины, а Германия приняла эту позицию.

По словам Мельника, "вступление Украины в ЕС и НАТО также станет позитивным сигналом для угнетенного гражданского общества в России".

Заявление мэра Чернигова: смотрите видео