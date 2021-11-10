Політик Атрошенко навів приклад неефективності організації операції НАТО щодо громадянської війни в Югославії. Мовиться про період у 1990-х роках.
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Сьогодні ми говоримо про НАТО: що нам треба вступити в НАТО. Та фігня це все! Це абсолютно неефективна, як уже неодноразово засвідчувалося, якась там... умовно кажучи… клуб,
– наголосив Атрошенко.
Окрім того, мер Чернігова натякнув: авіаудари по містах у центрі Європи з боку такого військового альянсу свідчать, що організація не захищатиме інтереси інших незалежних держав.
Згодом Атрошенка зауважив, що у НАТО не втрутилися під час окупації Криму та початку війни на Донбасі.
Заява посла Мельника
- Посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів, що упродовж останніх років Україна виконала понад 200 контрольних показників стандартів для вступу до Євросоюзу.
- Мельник переконаний: Україна може стати членами НАТО та Євросоюзу.
- Окрім того, Україна може здійснити це до 2030 року.
- Водночас Кремль виступає проти євроатлантичних перспектив України, а Німеччина сприйняла цю позицію.
- За словами Мельника, "вступ України в ЄС та НАТО також стане позитивним сигналом для пригніченого громадянського суспільства в Росії".
Заява мера Чернігова: дивіться відео