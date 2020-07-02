Мэр Чернигова Владислав Атрошенко внес в декларацию более 138 миллионов гривен. Деньги он якобы получил в наследство от отца Анатолия Атрошенко.

Кроме этого, глава города задекларировал дом площадью более 700 квадратных метров. Стоимость поместья составляет почти 7 миллиардов гривен.

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В декларации чиновник указал, что все имущество получил в наследство от своего отца.

Декларация Владислава Атрошенко / Фото Единый государственный реестр деклараций

Что известно об изменениях в декларации мэра Чернигова

В этом году это уже четвертое сообщение Владислав Атрошенко об изменениях в имущественном состоянии. Например, 3 июня чиновник задекларировал миллион гривен дивидендов от предприятия "Агро-Трейдер".

Еще раньше, 31 марта, он указал пожертвование 100 тысяч на закупку медицинского оборудования, а 9 апреля – отметил о финансировании закупки аппарата искусственной вентиляции легких стоимостью 430 тысяч гривен.

Отметим, что в декларации за 2019 год мэр Чернигова задекларировал доход, полученный им и женой из разных источников, на сумму более 64 миллионов гривен.