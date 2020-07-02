Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко вніс у декларацію понад 138 мільйонів гривень. Гроші він нібито отримав як спадщину від свого батька Анатолія Атрошенка.

Крім цього, очільник міста задекларував будинок площею понад 700 квадратних метрів. Вартість маєтку становить майже 7 мільярдів гривень.

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У декларації високопосадовець вказав, що все майно отримав у спадок від свого батька.



Декларація Владислава Атрошенка / Фото Єдиний державний реєстр декларацій

Що відомо про зміни в декларації мера Чернігова

Цьогоріч це вже четверте повідомлення Владислав Атрошенка про зміни у майновому стані. Наприклад, 3 червня посадовець задекларував мільйон гривень дивідендів від підприємства "Агро-Трейдер".

Ще раніше, 31 березня, він вказав пожертву 100 тисяч на закупівлю медичного обладнання, а 9 квітня – зазначив про фінансування закупівлі апарату штучної вентиляції легень вартістю 430 тисяч гривень.

Відзначимо, що у декларації за 2019 рік мер Чернігова задекларував дохід, отриманий ним і дружиною з різних джерел, на суму в понад 64 мільйони гривень.