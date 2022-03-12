Однако город оккупирован, поэтому пока неизвестно – мэр действительно согласился уйти с должности, или его заставили. Соответствующее заявление появилось 12 марта – на 17 день войны, которую Россия начала против Украины.

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Городские власти Геническа подали в отставку

На сайте городского совета появилось сообщение, подписанное именем городского головы Александра Тулупова.

Говорится, что мэр сказал о сложном дне в его жизни и жизни команды.

Мы вынуждены констатировать, что нас поставили в такие условия, когда мы не можем работать и осуществлять полномочия как представители украинского органа местного самоуправления. Поэтому сегодня мной, заместителями, секретарем совета и управляющим делами исполкома, многими членами трудового коллектива принято решение уйти в отставку,

– говорится на сайте.

Также там написали:

что в военное сложное время они делали все возможное и невозможное для обеспечения условий жизнедеятельности нашего населения;

поблагодарили всех за сотрудничество, взаимопонимание, взаимоотдачу и помощь.

Горсовету Геническа предлагали работать под российским флагом

Информацию о ситуации в городе рассказал депутат Херсонского горсовета Сергей Хлань.

Сегодня (говорится о 12 марта – 24 канал) депутатам Генического горсовета было, скажем так, предложено завтра (говорится о 13 марта – 24 канал) работать под флагом России. Кто не согласиться – дали возможность уволиться,

– рассказал Хлань.

Депутат добавил также, что 12 марта городской голова Геническа и все заместители городского головы были уволены.

Также политик пояснил, что оккупанты сейчас хотят легализовать псевдореспублику "ХНР". Однако депутат добавил, что состоялось заседание областного совета с участием Офиса Президента и они приняли обращение, что Херсон – это Украина.

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