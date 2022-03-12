Проте місто окуповане, тому наразі невідомо, чи мер справді погодився піти з посади чи його змусили. Відповідна заява з'явилась 12 березня – на 17 день війни, яку Росія почала проти України.
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Мер Генічеська і його команда подали у відставку. Відповідна інформація з'явилась на сайті міськради Генічеська, що на Херсонщині.
Проте місто окуповане, тому наразі невідомо, чи мер справді погодився піти з посади чи його змусили. Відповідна заява з'явилась 12 березня – на 17 день війни, яку Росія почала проти України.
Новина доповнюється…
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