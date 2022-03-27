Французский мэр Ожье рассказал, что трехэтажная вилла была приобретена Москвой еще "во времена СССР". Пока она принадлежит России, российский посол и другие сотрудники посольства время от времени останавливаются там для отдыха.

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Идею я украл у Португалии. В Лиссабоне они это сделали, но прямо на посольстве. Когда я услышал речь российского посла, который плел паутину лжи, чепухи, которая точно повторяет речь Путина, я сказал себе – мы тоже должны показать нашу солидарность с украинским народом,

– объяснил Филипп Ожье.

Добавим, что речь идет о выступлении российского посла, который в эфире французского телеканала BFMTV заявил, что российские войска якобы "не имеют ничего общего" с бомбардировкой гражданских объектов в Мариуполе, а делает это сама Украина.

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