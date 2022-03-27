Французький мер Ожье розповів, що триповерхова вілла була придбана Москвою ще "за часів СРСР". Наразі вона належить Росії, російський посол та інші співробітники посольства час від часу зупиняються там для відпочинку.

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Ідею я вкрав у Португалії. У Лісабоні вони це зробили, але безпосередньо на посольстві. Коли я почув промову російського посла, що плів павутину брехні, нісенітниці, яка точно повторює промову Путіна, я сказав собі – ми теж маємо показати нашу солідарність з українським народом,

– пояснив Філіп Ожье.

Додамо, що мова йде про промову російського посла, який в ефірі французького телеканалу BFMTV заявив, що російські війська нібито "не мають нічого спільного" з бомбардуванням цивільних об'єктів у Маріуполі, а робить це сама Україна.

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