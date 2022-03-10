По его словам, чтобы обеспечить нужды города и военных, важно, чтобы вся земля на территории общины была распахана и на ней были насажены овощи.

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Сейчас хоть немного снежит и похолодало, но все же на календаре весна. А это значит, что вскоре начало огородных работ. Я очень прошу всех жителей нашего общества к этому серьезно отнестись и максимально сегодня и задуматься над посадкой овощей в нашей территориальной общине,

– сказал городской голова.

По его словам, как только потеплеет, город организует перевозку в садово-огородные массивы по пятнадцати маршрутам. О старте и графике перевозок городской голова сообщит впоследствии.

Также Руслан Марцинкив отметил, что к посевной кампании приступает КП "Франковск Агро".