За його словами, щоб забезпечити потреби міста та військових, важливо, щоб вся земля на території громади була розорана і на ній були насаджені овочі.

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Зараз хоч трохи сніжить та похолодало, та все-таки на календарі весна. А це означає, що незабаром початок городніх робіт. Я дуже прошу всіх мешканців нашої громади до цього серйозно віднестися і максимально сьогодні і задуматися над посадкою овочів в нашій територіальній громаді,

– сказав міський голова.

За його словами, як тільки потепліє, місто організує перевезення до садово-городніх масивів за п'ятнадцятьма маршрутами. Про старт та графік перевезень міський голова повідомить згодом.

Також Руслан Марцінків зазначив, що до посівної кампанії приступає КП "Франківськ Агро".

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