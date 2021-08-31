Все члены исполкома городского совета должны быть вакцинированы. По мнению Руслана Марцинкива, власть является примером для граждан, поэтому первой должна получить вакцину против COVID-19.

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Мэр угрожает ограничениями

Руслан Марцинкив предупредил членов исполкома, что если они не вакцинируются, то в городском совете будут сокращения. Кроме того, многих лишат премий.

Мэр Ивано-Франковска убежден, что граждан можно мотивировать и призывать вакцинироваться, однако представители власти должны это сделать.

Нравится, не нравится, мы есть пример для всех. Не хотите вакцинироваться – заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращение,

– пригрозил Марцинкив.

Такое заявление главы города вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей, которые в комментариях обвинили Марцинкива в нарушении Конституции из-за того, что вакцинация является добровольной.

Текст публикации Руслана Марцинкива

ПОРА КОЛОТЬСЯ!

#безпека_ІФ

Работники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы! Единственная "отмазка" – когда – это когда врач подтверждает противопоказания и выписывает справку.

Нравится, не нравится, мы есть пример для всех.

Не хотите вакцинироваться – заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращение.

Это людей мы можем мотивировать, призывать. А работники городского совета должны быть вакцинированы.

Даю две недели.

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