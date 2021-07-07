Мэр Каменского планирует застроить центр города ларьками «своей» компании, – СМИ

Мэр города Каменское Днепропетровской области Андрей Белоусов выдал разрешение на незаконную застройку МАФами центральной части города.

Как выяснил «Обозреватель», часть коммунальной земли была продана компании, близкой к самому мэру.



По данным издания, МАФы, строящиеся на центральном Майдане Героев, вызвали возмущение местных жителей.

«Горожане подчеркивают опасность их расположения, поскольку торговые точки находятся на проезжей части, где пересекаются две центральные автомагистрали, да еще и в паре метров от трамвайных путей, закрывая обзор и водителям, и пешеходам в месте, где и так фиксируется повышенная аварийность», – говорится в статье.

Жители города зарегистрировали электронную петицию с требованием прекратить застройку на центральной площади. Однако в мэрии ответили, что застройщик имеет право строить свои МАФы на выделенном участке.

Это утверждение оспорила главный архитектор Каменского Юлия Саенко, которая в своем официальном ответе сообщила, что участки, на которых идет строительство МАФов, находятся в границах так называемого исторического ареала города №1, а значит застройка по Правилам благоустройства Каменского запрещена.

Как пояснило СМИ, участки под застройку ларьками получила в апреле компания «Укрконсалтинг Груп» предпринимателя Даниила Хомухи. Он также основал строительную фирму «Будриелт Плюс» и стал руководителем ООО «Каменский Речной Порт». Также Хомуха выиграл тендер КП «Городская аптека» Каменского горсовета на монтаж сигнализации и занимался установкой электроотопления с разрешения исполкома горсовета.

При этом Хомуха связан с мэром Белоусовым и его семьей.

«В своей декларации о доходах за 2020 год мэр Каменского показал дивиденды на сумму в 1 миллион 110 тысяч гривен, которые его жена Анастасия получила от компании «Консалтинг Менеджмент». Компании, где Хомуха был одним из совладельцев. А сама Анастасия и кум Белоусова, местный влиятельный бизнесмен Александр Иванов, являлись учредителями этой компании. Свою долю Хомуха в 2020 году продал именно Анастасии Белоусовой, что также указано в декларации мэра», – рассказало издание.

7 мая полиция открыла уголовное производство по факту самовольного строительства на участках земли в центре Каменского.

Напомним, ранее сообщалось, что мэрия Каменского с помощью подставных фирм присваивает бюджетные средства, направленные на развитие городской инфраструктуры.