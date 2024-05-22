Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Конотопа Артем Семенихин, отметив, что оккупанты пытались попасть в один из энергетических объектов города.

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Силы ПВО отработали по вражеским дронам. К сожалению, обломки таки попали по объекту. Там были повреждения.

Наши ребята отработали. Но обломки таки попали. Там были в определенной степени серьезные повреждения. Сейчас энергетики активно работают над восстановлением энергоснабжения,

– сказал Семенихин.

Какова ситуация со светом

Как отметил Семенихин, в Конотопе электричество появилось уже в 8 утра. Правда, трамваи пока не выпустили на линии из-за проблем с электроснабжением.

Энергетики отработали на все "сто". В городе уже в 6 утра работали пункты несокрушимости. По состоянию на утро практически вся инфраструктура уже была с электричеством.

Хочу поблагодарить наших коммунальщиков. Они прекрасно отработали. Они продолжают работать. Надеюсь, что до конца суток по крайней мере весь Конотопский район будет с электричеством. Есть, конечно, вопрос о приграничных общин, которые на расстоянии 5 – 10 километров от страны-агрессора. Наши энергетики справятся. Они профессионалы своего дела. Также огромная благодарность нашим защитникам, которые сбивают дроны и ракеты. Парни молодцы,

– отметил Семенихин.

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