Про це 24 Каналу розповів міський голова Конотопа Артем Семеніхін, зауваживши, що окупанти намагалися поцілити в один з енергетичних об'єктів міста.

До теми Росія вночі атакувала Україну десятками "Шахедів": скільки вдалося знищити

Сили ППО відпрацювали по ворожих дронах. На жаль, уламки таки влучили по об'єкту. Там були пошкодження.

Наші хлопці відпрацювали. Але уламки таки влучили. Там були в певній мірі серйозні пошкодження. Зараз енергетики активно працюють над відновленням енергопостачання,

– сказав Семеніхін.

Яка ситуація зі світлом

Як наголосив Семеніхін, в Конотопі електрика з'явилася вже о 8 ранку. Щоправда, трамваї поки не випустили на лінії через проблеми з електропостачанням.

Енергетики відпрацювали на всі "сто". В місті вже о 6 ранку працювали пункти незламності. Станом на ранок практично вся інфраструктура вже була з електрикою.

Хочу подякувати нашим комунальникам. Вони чудово відпрацювали. Вони продовжують працювати. Сподіваюся, що до кінця доби принаймні весь Конотопський район буде з електрикою. Є, звісно, питання щодо прикордонних громад, які на відстані 5 – 10 кілометрів від країни-агресорки. Наші енергетики справляться. Вони професіонали своєї справи. Також величезна подяка нашим оборонцям, які збивають дрони та ракети. Хлопці молодці,

– зауважив Семеніхін.

Ситуація на Сумщині: коротко