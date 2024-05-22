Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Конотопа Артем Семенихин, отметив, что это был удар по производственной инфраструктуре.
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Что известно об ударе по Конотопу
Как отметил Семенихин, в результате удара погибших нет. Один человек пострадал. Он обратился к медикам с незначительной травмой глаза.
Трудно понять, зачем Россия нанесла этот удар. Это – абсолютно гражданский объект. Там вообще нет намека на что-то военное. Возможно, кто-то специально организовал такую атаку.
Это может быть работа "пятой колонны". Не буду этого утверждать. Но, возможно, какие-то конкуренты что-то где-то написали, что там что-то связано с военными. Думаю, здесь СБУ нужно поработать и выяснить, кто это наводил. Потому что это абсолютно абсурдный удар. В нем нет никакого смысла,
– сказал Семенихин.
Сейчас в Конотопе нет ничего, что связано с военными. Соответствующие объекты были или уничтожены в результате ударов, или уже давно релокованы вглубь территории Украины.
Ситуация на Сумщине: кратко
- 21 мая оккупанты ударили по производственной инфраструктуре Конотопа. Известно, что это был именно ракетный удар.
- Оккупанты регулярно обстреливают территорию Сумской области. Власти объявили эвакуацию из еще двух населенных пунктов. Речь идет о Белополье и Ворожбе. Также продолжается эвакуация и в приграничных районах региона. Там с июля 2023 года эвакуированы жители из 115 населенных пунктов.
- В Госпогранслужбе отметили, что не стоит исключать повторное наступление врага в Сумской области. Могут случиться разные варианты. Поэтому нужно всегда усиливать оборонительные возможности.