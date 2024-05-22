Про це 24 Каналу розповів міський голова Конотопа Артем Семеніхін, зауваживши, що це був удар по виробничій інфраструктурі.

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Що відомо про удар по Конотопу

Як наголосив Семеніхін, внаслідок удару загиблих немає. Одна людина постраждала. Вона звернулася до медиків із незначною травмою ока.

Важко зрозуміти, навіщо Росія завдала цього удару. Це – абсолютно цивільний об'єкт. Там взагалі немає натяку на щось військове. Можливо, хтось спеціально організував таку атаку.

Це може бути робота "п'ятої колони". Не буду цього стверджувати. Але, можливо, якісь конкуренти щось десь написали, що там щось пов'язане з військовими. Думаю, тут СБУ потрібно попрацювати і з'ясувати, хто це наводив. Бо це абсолютно абсурдний удар. У ньому немає жодного сенсу,

– сказав Семеніхін.

Зараз в Конотопі немає нічого, що пов'язане із військовими. Відповідні об'єкти були або знищені внаслідок ударів, або вже давно релоковані вглиб території України.

Ситуація на Сумщині: коротко