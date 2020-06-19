Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что обнаружил в багажнике своего автомобиля пять гранат. Полиция Сумщины взялась проверять информацию о выявленных боеприпасах.

Гранаты в багажнике

Происшествие произошло примерно в 23:00 18 июня в Конотопе, в одном из гаражных кооперативов, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По спецлинии полиции обратился глава города с заявлением о том, что он в своей машине обнаружил несколько предметов, похожих на боевые гранаты,

– говорится в сообщении.

По словам мэра Конотопа, гранаты лежали на месте запасного колеса, в пакете, который был перемотанный изолентой. Семенихин утверждает, что все пять гранат без запалов.

Полиция проверяет информацию

По указанному адресу выехали полицейские, следственно-оперативная и взрывотехническая группы, криминалисты и кинологи.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос о внесении информации в единый реестр досудебных расследований.

Утром 19 июня Семенихин в Фейсбуке сообщил, что приехал в отделение полиции, чтобы пройти тест на полиграфе. Мэр Конотопа хочет доказать, "что это не его политический пиар".

Мэр Конотопа о гранатах в его машине