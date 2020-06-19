Міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив, що виявив у багажнику свого автомобіля п’ять гранат. Поліція Сумщини взялася перевіряти інформацію щодо виявлених боєприпасів.

Гранати у багажнику

Подія сталася приблизно о 23:00 18 червня у Конотопі, в одному з гаражних кооперативів, повідомляє пресслужба Нацполіції.

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На спецлінію поліції звернувся голова міста з заявою про те, що він у своїй автівці виявив кілька предметів, схожих на бойові гранати,

– йдеться у повідомленні.

За словами мера Конотопа, гранати лежали на місці запасного колеса, в пакунку, який був перемотаний ізоляційною стрічкою. Семеніхін стверджує, що всі п’ять гранат без запалів.

Поліція перевіряє інформацію

За вказаною адресою виїхали поліцейські, слідчо-оперативна та вибухотехнічна групи, криміналісти та кінологи.

Наразі слідчі встановлюють обставини події, вирішують питання про внесення інформації до єдиного реєстру досудових розслідувань.

Вранці 19 червня Семеніхін у фейсбуці повідомив, що приїхав до відділку поліції, щоб пройти тест на поліграфі. Міський голова Конотопа хоче довести, "що це не його політичний піар".

Мер Конотопа про гранати в його автівці