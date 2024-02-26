Мэр Лондона Садик Хан написал письмо министру жилищно-коммунального хозяйства Майклу Гоуву. В своем обращении городской голова предложил продать имения "друзей Путина" в столице Великобритании.

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Что именно предлагает мэр Лондона

Садик Хан выступил за дальнейшее ограничение имущества, которое принадлежит связанным с Владимиром Путиным россиянам в Лондоне. Он призвал министров срочно принять меры. Городской голова хочет, чтобы имущество связанных с Кремлем владельцев продали, а вырученные средства направили на помощь нуждающимся.

Речь идет об имуществе стоимостью 1,1 миллиарда фунтов стерлингов, которое в 2022 году было определено Transparency International как купленное россиянами, обвиненными в коррупции или связанными с российским диктатором. Мэрия Лондона недавно провела анализ и подсчитала, что денег от продажи этой недвижимости хватило бы на финансирование строительства более 4 000 недорогих домов.

Это может включать предоставление доступного жилья для некоторых из тех украинцев, которые сделали Лондон своим домом после бегства из Украины из-за вторжения Путина,

– отметил мэр.

Правительство Великобритании ввело санкции против 1 700 человек и организаций, а также создало реестр иностранных организаций, которые покупают или продают недвижимость в этой стране. Мэр Лондона обеспокоен тем, что финансовые трасты все еще могут использоваться для маскировки права собственности на недвижимость.

К слову, Садик Хан написал это письмо 25 февраля, на следующий день после 2 годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

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