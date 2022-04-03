Мэр Зеленский заметил, что провел переговоры с руководством Полтавщины. Речь шла о помощи в размещении лозовчан.
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Я прежде всего забочусь о вашей безопасности, поэтому вынужден рекомендовать вам переехать в более безопасные места собственным транспортом. Пока нет угрозы для Лозовщины, однако в последние дни стали чаще возникать опасности ракетных ударов,
– подчеркнул мэр.
Зеленский заявил, что электропоезда будут курсировать в Полтавском направлении 4 апреля в: 12:00, 13:00 и 14:00.