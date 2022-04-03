Мер Зеленський зауважив, що провів переговори з керівництвом Полтавщини. Мовилося про допомогу у розміщенні лозівчан.
Зауважте Мер Лозової Сергій Зеленський розповів про наслідки ракетного удару ворога
Я перш за все дбаю про вашу безпеку, тому вимушений рекомендувати вам переїхати у безпечніші місця власним транспортом. Наразі немає загрози для Лозівщини, однак останніми днями стали частіше виникати небезпеки ракетних ударів,
– наголосив мер.
Зеленський заявив, що електропотяги курсуватимуть у Полтавському напрямку 4 квітня о: 12:00, 13:00 та 14:00.