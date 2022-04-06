Мэр Мариуполя призвал мир ввести эмбарго на нефть и газ из России, чтобы остановить геноцид

Вадим Бойченко призвал мир ввести эмбарго на российскую нефть и газ. Это нужно, чтобы остановить геноцид против украинцев.

Мэр Мариуполя 6 апреля призвал страны Евросоюза усилить санкции против России. Вадим Бойченко сделал соответствующее заявление во время круглого стола по теме: "Политические и правовые последствия преступлений России против Украины".

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Бойченко о необходимости эмбарго на топливо из России

Мэр Мариуполя отметил, что сейчас важно, чтобы военные преступления России были зафиксированы международными учреждениями в сфере прав человека. Европейские страны должны отреагировать на преступления против человечества, против украинского народа.

Эти факты должны стать толчком к усилению санкций против государства-агрессора.

В частности для полного эмбарго на российскую нефть и газ. Должны вместе остановить военную агрессию и геноцид украинцев,

– подчеркнул Бойченко.

Мариуполь полностью разрушен, погибших не счесть

По словам мэра, Мариуполь, который недавно был символом развития, сейчас почти полностью разрушен российскими оккупантами. Более 90% городской инфраструктуры уничтожены. Из них не менее 40% уже не подлежат восстановлению.

Городской совет уже создал комиссию, фиксирующую факты разрушений коммунального и частного имущества. Пока в базу было внесено более 300 таких фактов. "Однако главное преступление – тысячи убитых мирных мариупольцев", – сказал Бойченко.

Только по предварительным оценкам, в Мариуполе за месяц блокады погибли 5 тысяч человек, из которых около 210 – дети. Российские террористические войска сбросили несколько сверхмощных бомб на детскую больницу, уничтожили один из корпусов городской больницы №1. Живьем сгорели почти 50 человек.

Кроме того, оккупанты разбомбили Драматический театр, где в то время от обстрелов скрывались более 900 человек. Бойченко подытожил, что это лишь несколько примеров целенаправленного уничтожения мирного населения Мариуполя.

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