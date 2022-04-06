Соответствующую информацию рассказал мэр Мелитополя вечером 5 апреля. Он объяснил, что в городе проблемы с едой, лекарствами и топливом – их не хватает.

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В Мелитополе процветает мародерство

Ситуация довольно тяжелая, потому что вслед за теми гуманитарными проблемами, которые образовали оккупанты (это – нехватка продуктов питания, медикаментов, топлива) сегодня еще и начался новый виток мародерства и грабежей, но уже в больших масштабах, которыми руководит самопровозглашенный городской голова Галина Данильченко под охраной российских солдат,

– объяснил Иван Федоров, побывавший в плену оккупантов.

Украинский чиновник также пояснил, что:

воруют с коммерческих учреждений и у бизнесменов;

"к примеру, два дня назад они ограбили площадку сельхозтехники";

4 апреля ограбили площадку, где находились части к сельхозтехнике, а также комбайны;

его команда пытается контролировать ситуацию в Мелитополе "насколько это возможно".

Кстати, Иван Федоров уточнил, что в городе нет украинских правоохранителей. Последние вынужденно уехали из-за временной оккупации города врагом. Вместо этого там находятся российские войска и Росгвардия.

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