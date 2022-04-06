Відповідну інформацію розповів мер Мелітополя ввечері 5 квітня. Він пояснив, що у місті проблеми з їжею, ліками та паливом – їх не вистачає.

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У Мелітополі процвітає мародерство

Ситуація досить тяжка, тому що услід за тими гуманітарними проблемами, які утворили окупанти (це – нестача продуктів харчування, медикаментів, палива) сьогодні ще й почався новий виток мародерства та грабунків, але уже у великих масштабах, якими керує самопроголошена міська голова Галина Данильченко під охороною російських солдатів,

– пояснив Іван Федоров, який побував у полоні окупантів.

Український посадовець також пояснив, що:

крадуть з комерційних установ та у бізнесменів;

"наприклад, два дні тому вони пограбували майданчик сільгосптехніки";

4 квітня пограбували майданчик, де були частини до сільгосптехніки, а також комбайни;

його команда намагається контролювати ситуацію у Мелітополі "наскільки це можливо".

До речі, Іван Федоров уточнив, що у місті немає українських правоохоронців. Останні вимушено виїхали через тимчасову окупацію міста ворогом. Натомість там перебувають російські війська та Росгвардія.

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