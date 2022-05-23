Результатам спецоперации поделился мэр Иван Федоров. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

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Подробности от Федорова

Военные, спецслужбы и партизаны из Мелитополя провели удачную спецоперацию, которая дала свои результаты. Она касается парализации доставки огнестрельного оружия, боеприпасов в Мелитополь и всех оккупированных территорий,

– рассказал мэр.

Он отметил, что чуть позже спецслужбы сообщат, какие именно потери понесли россияне.

Кстати, из-за таких удачных спецопераций изрядно напрягаются местные коллаборанты. По словам Федорова, это уже 4 удачная работа украинских спецслужб в городе.

В то же время, мирные жители видят, что украинские защитники целятся только в российских военных, а гражданское население – не двигают. Это разрушает миф российской пропаганды, ведь кафиры пугают людей именно "расправой" от Вооруженных Сил Украины.

Партизаны на оккупированных территориях очень рискуют

Федоров также рассказал о том, как в Мелитополе и других временно оккупированных территориях действует партизанское движение. Чиновник подчеркнул, что он очень рискован.

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Россияне обыскивают дома, забирают в подвалы и допрашивают целые семьи. Однако сопротивление очень большое, люди готовы идти на этот риск,

– подчеркнул Федоров.

Последние успехи украинских партизан в захваченном Мелитополе

Украинцы не соглашаются жить под российскими властями, поэтому во временно захваченных городах оказывают мощное сопротивление оккупантам. Так, партизаны взорвали железнодорожные пути перед вражеским бронетягом. Этот транспорт охранял пути из Крыма в Мелитополь. Благодаря отважным украинским защитникам, россияне изрядно испугались. Эту информацию подтвердил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович .

Кроме того, мелитопольские партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга . В то же время кафиры эту информацию всячески пытаются скрыть. Они активно распространяют городом лживую информацию о том, что украинские власти бросили Мелитополь, а когда в город придут ВСУ, то разбомбят его. Однако не все местные жители доверяют таким чепухам.

Обратите внимание! С начала оккупации из Мелитополя уехали 45 – 50% населения. Речь идет о 60 – 65 тысячах людей. В настоящее время в захваченном городе остаются около 70 тысяч человек.

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