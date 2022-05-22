Соответствующую информацию в Запорожской ОВА сообщили 21 мая. В частности, об инциденте стало известно на 87 день войны, которую Россия начала против Украины.

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Оккупанты на Запорожье переехали авто с женщиной

Жители Мелитополя сообщают, что оккупанты постоянно нарушают правила дорожного движения и "развлекаются" на дороге. В результате таких развлечений захватчики переехали легковое авто, в салоне которого зажало женщину,

– говорится в сообщении.

В Запорожской областной военной администрации объяснили, что пострадавшую доставили в больницу, где она находится по состоянию на вечер 21 мая. Российские оккупанты, как всегда, свою причастность к инциденту отрицают.

Также во временно оккупированном Мелитополе коллаборант Балицкий распорядился, что субъекты хозяйствования с 20 мая для расчетов должны использовать как гривну, так и рубли. Более того, безналичные расчеты предатели разрешили проводить только в рублях.

Коллаборант также утвердил так называемый "курс валют" – 2 рубля за 1 гривну. Хотя на самом деле, по курсу Нацбанка Украины, 22 мая за 4,7073 гривны можно купить 10 российских рублей.

Кратко о ситуации в Мелитополе

Мелитополь российские оккупанты временно захватили 1 марта. Бои за город продолжались с 25 февраля – то есть со второго дня полномасштабного нападения России.

Несмотря на оккупацию, люди в городе против так называемой "власти" России. В частности, 18 мая в Запорожской ОВА сообщили, что местные партизаны убили российских военных высокого ранга. СМИ писали, что говорится о 2 оккупантах высокого ранга. Москва этого не признала, однако в течение дня российские военные усиленно проверяли в Мелитополе частный транспорт. Вероятно, они искали партизан.

18 мая в Мелитополе дистанционно взорвали российский бронепоезд. Взрыв произошел под вагоном с личным составом. Бронепоезд и локомотив с 10 цистернами ГСМ, следовавший за бронепоездом, удалось остановить. В результате взрыва повреждены два железнодорожных пути.

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