Мэр Перемышля пристыдил пророссийского Сальвини: вручил ему футболку с Путиным

Лидер итальянской ультраправой партии "Лига" и по совместительству русофил Маттео Сальвини прибыл в Перемышль с гуманитарной миссией для украинских беженцев. Однако теплого приёма для него там не было.

У известного сторонника Путина была общая пресс-конференция с мэром Перемышля Войцехом Бакуном. Однако встреча прошла молниеносно в прямом смысле – она завершилась всего через две минуты.

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Бакун в начале своего выступления подчеркнул, что местные власти сотрудничают со многими организациями Италии и получают большую помощь от граждан Италии.

Мы хотим выразить глубокое уважение к ним, ко всем компаниям и организациям, которые нас поддерживают,

– сказал он.

Однако тогда он лично обратился к "любимцу Кремля" и сказал, что у него есть личное послание, более того – подарок. Он вытащил футболку с изображением Путина и надписью "Армия России".

"У меня есть для него подарок, я хотел бы, чтобы сенатор отправился на границу или в один из центров для беженцев в этой футболке. На границе или в пунктах приема вы бы видели, что сделал ваш друг Путин. Что сделал человек, которого вы считаете своим другом", – сказал Бакун.

Интересно, что в похожей футболке Сальвини выставил фотографию у Кремля.



Маттео Сальвины возле Кремля / Фото Informazioneconsapevole

К сожалению, итальянец подарок не принял. Сальвини в этот момент прервал пресс-конференцию и ушел.

Кстати, встреча состоялась перед железнодорожным вокзалом, именно там расположен пункт приема беженцев из Украины.

Видео инцидента стало вирусным в сети: смотреть

Вместе с Сальвини в Польшу в рамках делегации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) прибыли три других итальянских депутата. По их словам, они являются "выражением поддержки со стороны организации страны, которая стала жертвой агрессии".

Почему Маттео Сальвини считали русофилом Итальянского политика считают одним из самых заметных "друзей Кремля" в Европе. Американские расследователи обвинили его партию в финансировании Россией. Партия "Лига" вроде бы тайно пыталась получить от РФ финансирование накануне выборов в Европарламент.



Кроме того, Сальвини "прославился" заявлением о том, что аннексия Крыма Россией состоялась законно. Однако через несколько лет он осудил российское вторжение в Украину, что показывает заметное изменение в его политической риторике.

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