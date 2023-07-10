Ровно теперь без мэра: суд на год отстранил от должности Александра Третьяка

Суд признал мэра Ровно виновным в коррупционном правонарушении. Также он был отстранен от управления городом на год.

10 июля судья Петр Денисюк озвучил приговор мэру Ровно. Однако Третьяк с ним не соглашается.

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В чем винят Третьяка

Ранее НАПК составило три протокола на мэра Ровно: о возвращении себе премий, голосовании за назначение управляющим делами исполкома и назначении ей премий и надбавок.

Первые два протокола закрыли из-за отсутствия состава нарушения и по срокам давности. Третье дело касается начисления премий и доплат управляющей делами горисполкома Марии Корнийчук, которая во время избирательной кампании внесла в кандидатский фонд Третьяка 45 тысяч гривен. НАПК видит в этом конфликт интересов, который Третьяк неоднократно отрицал.

Мэр ни разу не приходил на судебные заседания. 7 июля Третьяк уехал в Германию, по его словам, налаживать сотрудничество с местными городами. Судья решил принять решение без участия мэра. Согласно решению 10 июля, мэра признали виновным в коррупционном правонарушении, что предусматривает штраф в размере 6 800 гривен и лишает права занимать должность сроком в один год.

Третьяк еще может подать апелляцию

Еще до заседания суда городской голова написал в Telegram, что "само дело является издевательством над законом и противоречит здравому смыслу".

Уже сегодня мы ожидаем решения суда против меня, которое будет использовано для дальнейших манипуляций относительно должности городского головы. К сожалению, несмотря на бессмысленность дела, имеем информацию: грязный заказ принят и должен быть исполнен... Абсурдный судебный процесс является атакой на меня, которая связана с местными политическими амбициями и административным давлением,

– заявил Александр Третьяк.

Также он заявил, что судья "раскручивает сплетни" о его уклонении от суда. На момент судебного заседания Третьяк находился в командировке в Германии. Мэр Ровно утверждает, что получил официальное приглашение от партнеров еще 19 июня.

На обжалование решения суда у него 10 дней.