Соответствующую информацию в комментарии 24-го канала рассказал мэр Сарн Руслан Серпенинов. Взрывы в городе раздались ориентировочно в 19:30 28 августа.

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В Сарнах удалось восстановить свет: люди в безопасности

Электроснабжение в городе было возобновлено. В частности, службы переключили ток на резервные линии,
– сообщил мэр.

Это произошло ориентировочно в 20:30 28 августа. Руслан Серпенинов заверил, что пострадавших и жертв среди мирного населения нет.

Ударная волна повредила окна и двери в нескольких десятках домов

Предварительно известно, что ударной волной в нескольких десятках домов выбило стекло в деревянных окнах, сорвало шифер и дверь. Разрушений жилых домов не было, поэтому люди остались в своих домах.

Ключевое – жертв нет, а окна, двери и крыши восстановим,
– пообещал мэр Сарн.

Городской глава добавил, что 29 августа власти будут обследовать пострадавшие жилые дома.

Атака по Сарнам в Ровенской области: коротко

  • Ориентировочно в 19:24 28 августа во время воздушной тревоги в Ровенской области раздались взрывы. Через 10 минут они повторились.
  • Впоследствии мэр Сарн Руслан Серпенинов рассказал, что в результате ракетного удара по Сарненской территориальной общине пострадал один из объектов военной инфраструктуры. Об этом еще ранее сообщал глава Ровенской областной военной администрации.
  • Руслан Серпенинов сказал, что другие гражданские объекты на территории общины города Сарны не пострадали. Вечером власти работали над восстановлением электроснабжения на территории Сарненской ЦРБ.
  • Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль рассказал, что оккупанты нанесли 4 ракетных удара военному объекту в Сарнах. Ударной волной также повредили около 30 гражданских объектов – жилых домов и помещений центральной районной больницы.

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