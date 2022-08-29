Відповідну інформацію в коментарі 24 каналу розповів мер Сарн Руслан Серпенінов. Вибухи у місті пролунали орієнтовно о 19:30 28 серпня.
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У Сарнах вдалось відновити світло: люди в безпеці
Електропостачання у місті відновили. Зокрема, служби перемкнули струм на резервні лінії,
– повідомив мер.
Це трапилось орієнтовно о 20:30 28 серпня. Руслан Серпенінов запевнив, що постраждалих та жертв серед мирного населення немає.
Ударна хвиля пошкодила вікна та двері в декількох десятках будинків
Попередньо відомо, що ударною хвилею у декількох десятках будинків повибивало скло в дерев'яних вікнах, зірвало шифер та двері. Руйнувань житлових будинків не було, тож люди залишились у своїх домівках.
Ключове – жертв немає, а вікна, двері та дахи відновимо,
– пообіцяв мер Сарн.
Міський голова додав, що 29 серпня влада буде обстежувати житлові будинки, які постраждали.
Атака по Сарнах на Рівненщині: коротко
- Орієнтовно о 19:24 28 серпня під час повітряної тривоги на Рівненщині пролунали вибухи. За 10 хвилин вони повторились.
- Згодом мер Сарн Руслан Серпенінов розповів, що внаслідок ракетного удару по Сарненській територіальній громаді постраждав один з об'єктів військової інфраструктури. Про це ще раніше повідомляв очільник Рівненської обласної військової адміністрації.
- Руслан Серпенінов сказав, що інші цивільні об'єкти на території громади, міста Сарни не постраждали. Ввечері влада працювала над відновленням електропостачання на території Сарненської ЦРЛ.
- Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль розповів, що окупанти завдали 4 ракетних ударів військовому об'єкту в Сарнах. Ударною хвилею також пошкодили близько 30 цивільних об'єктів – житлові будинки та приміщення центральної районної лікарні.
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