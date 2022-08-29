Відповідну інформацію в коментарі 24 каналу розповів мер Сарн Руслан Серпенінов. Вибухи у місті пролунали орієнтовно о 19:30 28 серпня.

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У Сарнах вдалось відновити світло: люди в безпеці

Електропостачання у місті відновили. Зокрема, служби перемкнули струм на резервні лінії,

– повідомив мер.

Це трапилось орієнтовно о 20:30 28 серпня. Руслан Серпенінов запевнив, що постраждалих та жертв серед мирного населення немає.

Ударна хвиля пошкодила вікна та двері в декількох десятках будинків

Попередньо відомо, що ударною хвилею у декількох десятках будинків повибивало скло в дерев'яних вікнах, зірвало шифер та двері. Руйнувань житлових будинків не було, тож люди залишились у своїх домівках.

Ключове – жертв немає, а вікна, двері та дахи відновимо,

– пообіцяв мер Сарн.

Міський голова додав, що 29 серпня влада буде обстежувати житлові будинки, які постраждали.

Атака по Сарнах на Рівненщині: коротко

Орієнтовно о 19:24 28 серпня під час повітряної тривоги на Рівненщині пролунали вибухи. За 10 хвилин вони повторились.

Згодом мер Сарн Руслан Серпенінов розповів, що внаслідок ракетного удару по Сарненській територіальній громаді постраждав один з об'єктів військової інфраструктури. Про це ще раніше повідомляв очільник Рівненської обласної військової адміністрації.

Руслан Серпенінов сказав, що інші цивільні об'єкти на території громади, міста Сарни не постраждали. Ввечері влада працювала над відновленням електропостачання на території Сарненської ЦРЛ.

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль розповів, що окупанти завдали 4 ракетних ударів військовому об'єкту в Сарнах. Ударною хвилею також пошкодили близько 30 цивільних об'єктів – житлові будинки та приміщення центральної районної лікарні.

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