Попередньо, внаслідок обстрілу жертв та постраждалих не було. Він трапився під час повітряної тривоги, яку оголосили о 19:22.

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росіяни запустили ракети по Сарнах

Міський голова Сарн Руслан Серпенінов розповів, що внаслідок ракетного удару по Сарненській територіальній громаді постраждав один з об'єктів військової інфраструктури. Про це ще раніше повідомляв очільник Рівненської обласної військової адміністрації.

Ми це підтверджуємо. Інші цивільні об'єкти на території громади, міста Сарни не постраждали. Зараз ведуться роботи з відновлення електропостачання на території Сарненської ЦРЛ,

– зазначив Серпенінов.

За його словами, станом на 22:00 повідомлень про постраждалих до центральної районної лікарні не надходили.

"Відповідно до мого розпорядження, створені комісії, які обстежуватимуть житлові будинки, які постраждали внаслідок ракетного удару, завданого по місту Сарни", – зауважив мер.

Серпенінов додав, що усім постраждалим, якщо такі будуть, нададуть усю необхідну допомогу.

Дивіться звернення міського голови:

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Внаслідок удару постраждали 30 будинків

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль розповів, що окупанти завдали 4 ракетних ударів військовому об'єкту в Сарнах.

Минулося без людських жертв. Ударною хвилею також пошкоджено близько 30 цивільних об'єктів – житлові будинки та приміщення центральної районної лікарні,

– додав Коваль.

Голова ОВА зазначив, що всі наслідки ворожого ракетного удару усунуть вже завтра.

"Дав доручення про це голові РВА та міському голові. На місці працюють всі силові відомства – слідчі групи СБУ, прокуратури, Нацполіції та підрозділи ДСНС", – зауважив Коваль.

Посадовець закликав українців не ігнорувати сигналів повітряної тривоги, зберігати спокій та йти до перемоги.

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