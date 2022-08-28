Предварительно в результате обстрела жертв и пострадавших не было. Он случился во время воздушной тревоги, которую объявили в 19:22.

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россияне запустили ракеты по Сарнам

Городской глава Сарн Руслан Серпенинов рассказал, что в результате ракетного удара по Сарненской территориальной громаде пострадал один из объектов военной инфраструктуры. Об этом еще ранее сообщал глава Ровенской областной военной администрации.

Мы это подтверждаем. Другие гражданские объекты на территории общины города Сарны не пострадали. Сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения на территории Сарненской ЦРБ,

– отметил Серпенинов.

По его словам, по состоянию на 22:00 сообщения о пострадавших в центральную районную больницу не поступали.

"В соответствии с моим распоряжением, созданы комиссии, которые будут обследовать жилые дома, пострадавшие в результате ракетного удара, нанесенного по городу Сарны", – отметил мэр.

Серпенинов добавил, что всем пострадавшим, если таковые будут, окажут всю необходимую помощь.

Смотрите обращение городского главы:

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В результате удара пострадали 30 домов

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль рассказал, что оккупанты нанесли 4 ракетных удара военному объекту в Сарнах.

Обошлось без человеческих жертв. Ударной волной также повреждено около 30 гражданских объектов – жилые дома и помещения центральной районной больницы,

– добавил Коваль.

Глава ОВА отметил, что все последствия вражеского ракетного удара будут устранены уже завтра.

"Дал поручение об этом главе РВА и городскому главе. На месте работают все силовые ведомства – следственные группы СБУ, прокуратуры, Нацполиции и подразделения ГСЧС", – отметил Коваль.

Чиновник призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги, сохранять спокойствие и идти к победе.

Оккупанты запустили ракеты по Сарнам: видео

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