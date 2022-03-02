Мэр Василькова призвала горожан оставаться в укрытиях всю ночь
2 марта 2022 , 22:50Читати новину українською
Источник:фейсбук Натальи Баласинович
Сложная ситуация в Василькове Киевской области. Враг постоянно пытается уничтожать город и убивать наших людей.
Вечером 2 марта там снова раздалась воздушная тревога. Городские власти призвали жителей оставаться в укрытиях всю ночь.
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Снова воздушная тревога!!! Лучше оставайтесь всю ночь в укрытиях!
– призвала глава городских властей Василькова Наталья Баласинович в фейсбуке.
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