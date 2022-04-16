Мэр Житомира призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги

Жителям Житомирской области следует внимательно следить за сигналами воздушной тревоги.

Такую информацию сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин в видеообращении на странице в фейсбуке.

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Уважаемые житомиряне, еще раз выхожу в эфир, у меня просьба сегодня очень внимательно следить за сигналами воздушной тревоги. Может, я дую на воду, лучше, чтобы я ошибался,

– сказал Сергей Сухомлин.

Напомним, что в ночь на 13 апреля оккупанты обстреляли Житомирщину баллистическими ракетами. Удары повлекли за собой пожар на воинской части. Однако спасатели справились с ней через несколько часов. К счастью, пострадавших нет.

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