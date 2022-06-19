Мэр убежден, что эта ситуация – политически мотивированная, и ему не разрешили выехать из Украины по указанию из Офиса Президента . Свое заявление по поводу инцидента Атрошенко опубликовал на собственной официальной странице в фейсбуке.

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Мэра Чернигова не выпустили из Украины в Польшу

Владислав Атрошенко рассказал, что 19 июня пытался уехать в польский Жешув, где должен был подписать соглашение о партнерстве и запланировано выступить на сессии. Он прибыл на пограничный пропускной пункт "Краковец" в составе делегации из четырех человек, где ему не разрешили пересечь границу .

Вроде бы документы были не в порядке. Замечу: вопросы по документам возникли только по отношению ко мне, хотя на руках у меня был полный пакет документов, позволяющих пересекать границу в служебных целях. Как и у каждого члена нашей делегации. Впрочем, таможенный инспектор Лилия Турко изъяла мои документы без объяснения причин и предложила мне поговорить с начальством .

– рассказал городской голова Чернигова.

Мэр Чернигова заявил, что связывает отказ выпустить его за границу с политической атакой на него со стороны одного из сотрудников Офиса Президента. Он отметил, что раньше ему уже пытались подобным образом запретить командировку в Давос.

Я считаю, что это не что иное, как самодурство ответственных должностных лиц, которые таким образом хотят самоутвердиться и при этом превышают свои служебные полномочия . Таким образом, они препятствуют моей профессиональной деятельности в пользу Чернигова, а главное – дискредитируют подобными действиями Президента, демонстрируя признаки телефонного права на границе.

– добавил Атрошенко.

К слову, в Офисе Президента ситуацию пока никоим образом публично не прокомментировали.

Напомним, что недавно секретарь СНБО Алексей Данилов остро высказался по поводу советника главы ОП Михаила Подоляка. Он отметил, что Подоляк не является представителем Генштаба и не может комментировать ситуацию с вооружением. При этом Данилов апеллировал к тому, что нынешнего советника Ермака он раньше видел "на пеньках Януковича".

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