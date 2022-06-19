Міський голова переконаний, що ця ситуація – політично мотивована, і йому не дозволили виїхати з України за вказівкою з Офісу Президента. Свою заяву щодо інциденту Атрошенко опублікував на власній офіційній сторінці у фейсбуці.

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Мера Чернігова не випустили з України у Польщу

Владислав Атрошенко розповів, що 19 червня намагався виїхати у польський Ряшів, де мав підписати угоду про партнерство та заплановано виступити на сесії. Він прибув на прикордонний пропускний пункт "Краківець" у складі делегації з чотирьох осіб, де йому не дозволили перетнути кордон.

Начебто документи були не у порядку. Зауважу: питання по документах виникли лише стосовно мене, хоча на руках у мене був повний пакет документів, що дозволяють перетинати кордон у службових цілях. Як і у кожного з членів нашої делегації. Втім, митний інспектор Лілія Турко вилучила мої документи без пояснення причин та запропонувала мені поговорити з начальством,

– розповів міський голова Чернігова.

Мер Чернігова заявив, що пов'язує відмову випустити його за кордон з політичною атакою на нього з боку одного зі співробітників Офісу Президента. Він зауважив, що раніше йому вже намагалися подібним чином заборонити відрядження у Давос.

Я вважаю, що це ні що інше, як самодурство відповідальних посадових осіб, які таким чином хочуть самоствердитися і при цьому перевищують свої службові повноваження. Таким чином вони перешкоджають моїй професійній діяльності на користь Чернігова, а головне – дискредитують подібними діями Президента, демонструючи ознаки телефонного права на кордоні,

– додав Атрошенко.

До слова, в Офісі Президента ситуацію наразі жодним чином публічно не прокоментували.

Нагадаємо, що нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов гостро висловився щодо радника очільника ОП Михайла Подоляка. Він зауважив, що Подоляк не є представником Генштабу й не може коментувати ситуацію з озброєнням. При цьому Данілов апелював до того, що нинішнього радника Єрмака він раніше бачив "на пеньках Януковича".

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