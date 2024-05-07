Установили, что во время полномасштабной войны в 2022 году чиновник вместе с женой купили квартиру в Испании площадью 122,31 квадратных метров и стоимостью более 5 миллионов гривен. Кроме того, он якобы от матери получил подарки в виде наличных на более чем 12 миллионов гривен.

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Детали дела

Подаренные средства значительно превышают законные доходы матери. Они с 1998 года составляли всего чуть более 580 тысяч гривен.

Доходы городского головы Очакова и его жены из подтвержденных источников также не предусматривали возможности приобрести квартиру в Испании за собственные средства.

Более того, чиновник в декларации отметил о росте в отчетном периоде денежных активов на 2 миллиона гривен. Он не подтвердил законность источников происхождения этих денег.

Во время полной проверки деклараций установлено также, что жена чиновника получила на свой банковский счет более 300 тысяч гривен от физического лица-предпринимателя, который неоднократно выполнял работы и оказывал услуги для Очаковского городского совета.

Эти средства были получены якобы на приобретение автомобиля для Очаковского городского совета. Эти утверждения опровергнуты во время проверки. Указанные средства жена потратила на собственные нужды, в частности, на приобретение одежды.

НАПК составило выводы по статье о незаконном обогащении и внесении заведомо недостоверных сведений в декларации и направило их в Национальную полицию Украины.

Дело Сольского