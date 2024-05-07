Встановили, що під час повномасштабної війни у 2022 році посадовець разом із дружиною купили квартиру в Іспанії площею 122,31 квадратних метрів та вартістю понад 5 мільйонів гривень. Крім того, він нібито від матері отримав подарунки у вигляді готівки на понад 12 мільйонів гривень.

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Деталі справи

Подаровані кошти значно перевищують законні доходи матері. Вони з 1998 року становили всього трохи понад 580 тисяч гривень.

Доходи міського голови Очакова та його дружини із підтверджених джерел також не передбачали змоги придбати квартиру в Іспанії за власні кошти.

Ба більше, посадовець у декларації зазначив про зростання у звітному періоді грошових активів на 2 мільйони гривень. Він не підтвердив законність джерел походження цих грошей.

Під час повної перевірки декларацій встановлено також, що дружина посадовця отримала на свій банківський рахунок понад 300 тисяч гривень від фізичної особи-підприємця, який неодноразово виконував роботи та надавав послуги для Очаківської міської ради.

Ці кошти були отримані нібито на придбання автомобіля для Очаківської міської ради. Ці твердження спростовані під час перевірки. Зазначені кошти дружина витратила на власні потреби, зокрема на придбання одягу.

НАЗК склало висновки за статтею про незаконне збагачення та внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації та направило їх до Національної поліції України.

Справа Сольського