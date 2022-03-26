Мэра Славутича Фомичева похитили оккупанты

Российские оккупанты 26 марта вторглись в Славутич. Захватчики похитили городского голову Юрия Фомичева.

Оккупанты вторглись в город утром и захватили городскую больницу. Тем не менее, в центре города местные жители с украинскими флагами протестуют против захватчиков.

Важно Оккупанты вторглись в Славутич и захватили городскую больницу

О похищении городского головы Славутича сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк. Пока деталей о похищении городского головы и о том, где его сейчас содержат – нет.

Тем не менее, городской совет Славутича продолжает свою работу в полном составе.

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