Залог за мэра Сум в размере 3 миллиона гривен внесли еще 5 октября. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.
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Мэра Сум выпустили под залог
Следует отметить, что во время избрания меры пресечения 4 октября обвинение просило залог в размере 10 миллионов гривен.
Однако следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство лишь частично и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3 миллионов гривен.
Уже 5 октября за Лысенко внесли соответствующий залог, так что он вышел из-под стражи.
В чем подозревают мэра Сум Александра Лысенко
- Мэра Сум Александра Лысенко подозревают в вымогательстве и получении взятки в размере 2 миллионов 130 тысяч гривен. Кроме него, такое же подозрение получил глава Департамента инфраструктуры горсовета Александр Журба.
- Правоохранители заявили, что они долго требовали "дань" у местных предприятий. Если те отказывались давать взятки, им угрожали организовать "трудности" в работе.
- В частности, компания, которая занималась вывозом мусора, начиная с ноября платила должностным лицам взятку в размере 2 миллионов 130 тысяч гривен.
- 2 октября правоохранители схватили чиновников "на горячем", когда получали третью часть транша в размере 1,4 миллиона гривен.