Заставу за мера Сум у розмірі 3 мільйони гривень внесли ще 5 жовтня. Про це журналістам повідомили в пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

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Мера Сум випустили під заставу

Варто зазначити, що під час обрання запобіжного заходу 4 жовтня обвинувачення просило заставу у розмірі 10 мільйонів гривень.

Однак слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання лиш частково й обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 мільйони гривень.

Вже 5 жовтня за Лисенка внесли відповідну заставу, тож він вийшов з-під варти.

У чому підозрюють мера Сум Олександра Лисенка

  • Мера Сум Олександра Лисенка підозрюють у вимаганні та отриманні хабаря у розмірі 2 мільйони 130 тисяч гривень. Окрім нього, таку ж підозру отримав очільник Департаменту інфраструктури міськради Олександр Журба.
  • Правоохоронці заявили, що вони тривалий час вимагали "данину" у місцевих підприємств. Якщо ті відмовлялися давати хабарі, їм погрожували організувати "труднощі" в роботі.
  • Зокрема компанія, яка займалася вивезенням сміття, починаючи з листопада сплачувала посадовцям хабар в розмірі 2 мільйони 130 тисяч гривень.
  • 2 жовтня правоохоронці схопили чиновників "на гарячому", коли вони отримували третю частину траншу у розмірі 1,4 мільйона гривень.