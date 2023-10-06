Заставу за мера Сум у розмірі 3 мільйони гривень внесли ще 5 жовтня. Про це журналістам повідомили в пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

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Мера Сум випустили під заставу

Варто зазначити, що під час обрання запобіжного заходу 4 жовтня обвинувачення просило заставу у розмірі 10 мільйонів гривень.

Однак слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання лиш частково й обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 мільйони гривень.

Вже 5 жовтня за Лисенка внесли відповідну заставу, тож він вийшов з-під варти.

У чому підозрюють мера Сум Олександра Лисенка