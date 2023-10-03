Про підозру повідомили й директору Департаменту інфраструктури Сумської області. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Що інкримінують Лисенку

НАБУ і САП 3 жовтня повідомили меру Сум Олександру Лисенку й директору Департаменту інфраструктури Сумської області Олександру Журбі про підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 мільйона гривень. До слова, дії посадовців кваліфікують за статтею 368 Кримінального кодексу України – "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".

Санкції даної статті передбачають позбавлення волі строком від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Наразі вирішують питання щодо запобіжного заходу хабарникам. У САП наголосили, що прокуратура вимагатиме, аби Лисенка й Журбу відправили під варту з альтернативою внесення застави.

Зверніть увагу! Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, поки її вину не доведуть у законному порядку й не буде вироку суду.

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