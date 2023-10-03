Так, Антикорсуд застосував запобіжний захід до виконуючого обов’язки голови райсуду Одещини. До цього йому повідомляли про підозру.

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Голові райсуду на Одещині обрали запобіжний захід

2 жовтня суддя частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до голови Комінтернівського райсуду Одещини запобіжний захід у вигляді застави.

Розмір застави становить 1 000 000 гривень. У разі внесення застави на підозрюваного покладатимуться такі обов'язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, слідчого та суду;

не залишати межі Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця роботи та проживання;

утриматися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;

здати до головного управління ДМС в Одеській області свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право виїзду з України;

носити електронний засіб контролю.

Строк дії обов'язків – до 2 грудня цього року.

У чому звинувачують голову райсуду на Одещині

Як стало відомо, суддя за 1300 доларів обіцяв посприяти у прийнятті рішень про забезпечення позову у цивільній справі на користь громадянина. У підсумку 29 вересня суддю затримали під час отримання майже 50 тисяч гривень хабаря.

30 вересня підозрюваному повідомили про підозру. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.