Об этом сообщила пресс-служба САП 15 ноября. Раньше антикоррупционный суд отстранил Лысенко от должности. Сторона защиты подала жалобу на решение.
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9 октября мэр города Сумы отстранен от занимаемой должности сроком на два месяца – до 9 декабря. 15 ноября Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений решение следственного судьи ВАКС об отстранении мэра города Сумы от занимаемой должности,
– информирует САП.
В НАБУ напомнили, что в октябре мэра Сум Александра Лысенко и директора Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета разоблачили по просьбе и получению 2,13 миллиона гривен.
За это должностные лица обещали обеспечить принятие решения об установлении экономически обоснованного тарифа на вывоз мусора и несоздание искусственных препятствий в деятельности предприятия.
Дело против Лысенко: главное
- 3 октября городскому голове Сум Александру Лысенко объявили подозрение. ВАКС избрал Лысенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 3 миллионов гривен залога.
- Оговоренная сумма была внесена. В результате 6 октября мэра выпустили из следственного изолятора.
- 9 октября ВАКС на 2 месяца отстранил мэра Сум от занимаемой должности.