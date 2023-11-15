Об этом сообщила пресс-служба САП 15 ноября. Раньше антикоррупционный суд отстранил Лысенко от должности. Сторона защиты подала жалобу на решение.

Смотрите также Задержание мэра Сум: прокуратура рассказала, какая мера пресечения потребует в суде

9 октября мэр города Сумы отстранен от занимаемой должности сроком на два месяца – до 9 декабря. 15 ноября Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений решение следственного судьи ВАКС об отстранении мэра города Сумы от занимаемой должности,

– информирует САП.

В НАБУ напомнили, что в октябре мэра Сум Александра Лысенко и директора Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета разоблачили по просьбе и получению 2,13 миллиона гривен.

За это должностные лица обещали обеспечить принятие решения об установлении экономически обоснованного тарифа на вывоз мусора и несоздание искусственных препятствий в деятельности предприятия.

Дело против Лысенко: главное