Про це повідомила пресслужба САП 15 листопада. Раніше антикорупційний суд відсторонив Лисенка від посади. Сторона захисту подала скаргу на це рішення.

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9 жовтня мера міста Суми відсторонено від займаної посади строком на два місяці – до 9 грудня. 15 листопада Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення слідчого судді ВАКС про відсторонення мера міста Суми від займаної посади,

– інформує САП.

У НАБУ нагадали, що в жовтні мера Сум Олександра Лисенка та директора Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради викрили на проханні та одержанні 2,13 мільйона гривень.

За це посадовці обіцяли забезпечити прийняття рішення про встановлення економічно обґрунтованого тарифу на вивіз сміття та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства.

Справа проти Лисенка: головне