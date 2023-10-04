Керівник САП Андрій Синюк повідомив журналістам, що прокуратура вже підготувала клопотання до ВАКС про обрання сумському голові запобіжного заходу.
Дивіться також Обклав "даниною" місцеву сміттєву компанію: у СБУ розповіли, за що затримали мера Сум
САП проситиме взяти чиновників під варту
Меру Сум Олександру Лисенку й очільнику Департаменту інфраструктури міськради Олександру Журбі інкримінують вимагання та отримання хабаря у розмірі 2 мільйони 130 тисяч гривень.
Через це САП проситиме у суді, щоб мера Сум взяли під варту із можливістю внесення застави у розмірі 10 мільйонів гривень. Натомість для директора Департаменту інфраструктури міськради прокуратура теж проситиме запобіжний захід у вигляді арешту, однак з можливістю внесення застави 5 мільйонів гривень.
Зазначимо, що днями стало відомо про те, що обох чиновників затримали на "гарячому" під час отримання чималого хабаря. Виявилося, що вони неодноразово вимагали "данину" у місцевих підприємств. Якщо бізнеси відмовлялися надавати хабарі, їм погрожували організувати "труднощі" в роботі. Тож, щоб продовжувати працювати, бізнеси платили.
У чому підозрюють посадовців
- Правоохоронці з'ясували, що компанія, яка займалася вивезенням сміття, повинна була примусово сплачувати чиновникам великий хабар розмірі 2 мільйони 130 тисяч гривень. Цю суму підприємці передавали з листопада 2022 року по жовтень 2023 року. 2 жовтня компанія передала третю частину траншу у розмірі 1,4 мільйона гривень, на якому і затримали посадовців.
- Лисенку та Журбі вже повідомили про підозри. Їхні дії правоохоронні органи кваліфікують як "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою" – це 368 стаття Кримінального кодексу України.
- Якщо провину підозрюваних доведуть, чоловікам загрожуватиме позбавлення волі терміном від 8 до 12 років з конфіскацією майна. Крім цього, їх очікує позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років.